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بانوراما .. مخطط الإحتلال في حي سلوان ولقاء السيد نصرالله وهنية

الثلاثاء ٢٩ يونيو ٢٠٢١ - ٠٦:١٢ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع هدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان ولقاء الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في لبنان.

العالم - بانوراما


في ملف بانوراما الأول بينما كانت الامارات تحتضن بحفاوة بالغة وزير خارجية الاسرائيلي يائير لابيد، وتحتفل معه بافتتاح سفارة في ابو ظبي وقنصلية في دبي، كانت جرافات كيانه الغاصب، تهدم منازل الفلسطينيين في حي سلوان في القدس المحتلة.الزيارة الاولى للمسؤول الاسرائيلي تزامنت مع كشف مصادر امريكية عن ان الامارات وكيان الإحتلال اتفقا على انشاء مكتب اقليمي لعمليات الموساد في دبي.

في ملف بانوراما الثاني أكد حزب الله وحركة حماس عمق العلاقة بين الحزب والحركة وموقعها الأساسي في محور المقاومة والمعركة الحاسمة. وخلال استقبال الأمين العام لحزب الله​السيد حسن نصرالله رئيس المكتب السياسي لحماس​إسماعيل هنية والوفد المرافق تطرق الجانبان لمعركة سيف القدس ‏وتمكين المقاومة في ‏فلسطين من أجل ‏الوصول الى النصر الحاسم والنهائي، مما يمكن المقاومة في فلسطين ومحور المقاومة من البناء عليها، ويزور وفد من حماس برئاسة هنية لبنان في اطار جولة في المنطقة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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