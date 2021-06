جرافات الاحتلال تباشر هدم حي سلوان بالقدس المحتلة

العالم - نبض السوشيال

قالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين اليوم الثلاثاء، ان عدوان الاحتلال في سلوان بالقدس جريمة منظمة، وأن عدوان الاحتلال ضد أبناء شعبنا في سلوان بالقدس، هو جريمة منظمة، وحلقة في سلسلة من الإجراءات العنصرية التي ينتهجها الاحتلال ضد الفلسطينيين، بغية تهجيرهم قسرا من أرضهم والاستيلاء عليها لأغراض استعمارية بغيضة.

وأوضحت الحركة في بيان، أن هجمة الاحتلال ضد أبناء شعبنا في القدس المحتلة تتصاعد بشكل أكثر همجية، حيث استهدفت هذه المرة حي البستان ببلدة سلوان، الذي شهد صباح اليوم اقتحاما بربريا بعشرات الآليات، بهدف هدم محلات ومنازل وممتلكات للمواطنين هناك.

كما حملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عما يجري في حي البستان، وفي كل أحياء القدس المحتلة، داعية أبناء شعبنا من المقدسيين إلى التصدي بكل حزم لاعتداءات الاحتلال على منازلهم وممتلكاتهم وأراضيهم، وعدم السماح لقوات الاحتلال بالمساس بها.

كما حذر الفلسطينيون اليوم الثلاثاء، من مخططات الكيان الإسرائيلي في بلدة سلوان في القدس المحتلة، فيما أكدت حركة حماس أن ذلك يعد "تجاوزا للخطوط الحمراء".

وبعد انتهاء مهلة الاحتلال الإسرائيلي لهدم منازل المقدسيين في حي البستان ببلدة سلوان المقدسية، المحاذية للمسجد الأقصى المبارك، داهمت شرطة الاحتلال الحي وهدموا محلا تجاريا وسط إجراءات قمعية ضد الأهالي.

ودعت فعاليات شبابية، للمشاركة في وقفة مساء اليوم، للاحتجاج على سياسة هدم المنازل في سلوان والتضامن مع عائلة الرجبي التي هدم الاحتلال محلها التجاري.

وقالت حركة حماس، في بيان، إن "ما يقوم به الاحتلال من تعد سافر واقتحام لحي البستان في سلوان بنيّة هدم البيوت وتهجير أهله، هو تجاوز جديد للخطوط الحمراء، وعبث في صواعق تفجير لا يعرف عقباها".

وأضافت الحركة "المقاومة تؤكد أنها منتبهة ومتيقظة لما يقوم به الاحتلال في القدس، ولن نسمح للمحتل أن يستمر في سياسة قضم القدس رويدا رويدا من أجل تزوير واقعها واستكمال تهويدها".

وتابعت "خيارات المقاومة في الرد على الاحتلال مفتوحة ومتعددة، وكلها قابلة للدراسة والتنفيذ".

ودعت حماس، أبناء الشعب الفلسطيني إلى "مواصلة مقارعة الاحتلال وتدفيعه ثمن العدوان".

من جهته طالب رئيس هيئة الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف مجزرة هدم المنازل وترحيل المواطنين في حي البستان في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة.

وحمّل الشيخ في تصريح صحفي، صدر اليوم الثلاثاء، دولة الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد الكبير، منوها إلى أن حي البستان يتعرض لهجمة احتلالية شرسة بالهدم، والتدمير، والتهجير.

نتابع الان اهم ما ورد في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من تغريدات في هذا المجال حيث غرد حساب الناشط الفلسطيني (علاء المسلوكي - Alaa Almasloqi) فيديو لعملية الهدم التي تنفذها قوات الاحتلال في حي سلوان وكتب يقول:

في هذه اللحظة بدأت قوات الاحتلال ISR4L بهدم منازا #سلوان #pleaseshare # انقذوا_سلوان

At this moment, isr4l occupation in #salwan and starts with demolishing houses #pleaseshare #انقذوا_سلوان

كما نشر حساب (ألاء حمدان - Ala Hamdan) تغريدة قال فيها:

إذا كنت لا تستطيع معرفة ما يحدث بالفعل في #فلسطين، أعتقد أن هذا سوف ينعش ذاكرتك. الصورة الجديدة مأخوذة من #سلوان اليوم حيث يحاول الفلسطينيون الدفاع عن منازلهم من الهدم من قبل القوات الإسرائيلية. #SaveSilwan # انقذوا_سلوان

If you can’t tell what’s really happening in #Palestine, I think this will refresh your memory. The new picture is from #Silwan today as Palestinians try to defend their homes from being demolished by Israeli forces. #SaveSilwan #انقذوا_سلوان

نشر حساب الناشطة (مريم - Marryaam) صورة للفلسطيني قاسم رجبي وقالت عنه انه قد اصيب اثر تعرضه لاعتداء قوات الاحتلال الاسراءيلي اثناء دفاعه عن متجر عائلته.

الفلسطيني "قاسم الرجبي" الذي أصيب بعد تعرضه لاعتداء من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء قيامه بهدم متجر عائلته في حي البستان بسلوان بالقدس # انقذوا_سلوان # انقذوا_سلوان.

The Palestinian “Qasim-Al-Rajabi” who was injured after being assaulted by the Israeli occupation forces while demolishing his family shop in Bustan neighborhood, Silwan,Jerusalem #SaveSilwan #انقذوا_سلوان

حساب الناشط الفلسطيني (ملاك - malak) غرد يقول:

أنقاض محل نضال رجب الذي هدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية سلوان قبل قليل. #SaveSilwan # انقذوا_سلوان

The rubble of the shop Nidal Rajab which was demolished by the Israeli occupation forces in the village of silwan, shortly before. #SaveSilwan #انقذوا_سلوان

نشر حساب الناشطة (سارا ويكينسون - Sarah Wilkinson)، فيديو قالت عنه:

وقف فلسطينيو سلوان بحزم ، لكن إذا لم نبالغ في ايصال رسالتهم ، فإن سلطات الاحتلال الاسرائيلي ستبتلعنا جميعًا # انقذوا_سلوان # انقذوا_سلوان

The Palestinians of Silwan stand firm, but if we don't amplify their message, the israeli regime will engulf us all #SaveSilwan #انقذوا_سلوان

أما حساب الناشط الفلسطيني (غدا - Ghada) فقد غرد قائلا:

حدث أول هدم إسرائيلي في سلوان اليوم: محل بقالة. أربعون جرافة إسرائيلية وأسراب من قوات الشرطة والجيش توغلت في القرية وواجهوا سكانها بوحشية وقنابل مسيلة للدموع واعتقالات لمنع الهدم # انقذذوا_سلوان

The first Israeli demolition in Silwan happened today: a grocery store. Forty Israeli bulldozers and swarms of police and military forces have invaded the village Residents were met with brutality, tear gas, and arrests for preventing the demolition #savesilwan #انقذوا_سلوان

نشر حساب الناشطة الفلسطينية (سعاد - Soaad) فيديو لعملية مواجهة من قبل سكان الحي لقوات الاحتلال لمنعهم من هدم اول محل تجاري في حي سلوان

اعتدت قوات الاحتلال بوحشية وضرب سكان قرية سلوان أثناء محاولتها منع قوات الاحتلال من هدم محل تجاري في القرية. #SaveSilwan # انقذوا_سلوان

The Israeli occupation forces brutally assaulting and beating the residents of Silwan village while they were trying to prevent the occupation forces from demolishing a shop in the village. #SaveSilwan #انقذوا_سلوان

