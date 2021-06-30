 نائب رئيس الحزب الشيوعي التشيكي يدين العدوان الأمريكي على الحدود السورية العراقية

العالم-سوريا

وقال غروسبيتش في تصريح لمراسل سانا في براغ اليوم إن “هذا العدوان استهدف دولتين تساهمان في مكافحة الإرهاب من قبل القوات الأمريكية التي تحمي الإرهابيين وتتسبب بتنامي التوتر في المنطقة” مشدداً على ضرورة خروج هذه القوات من الأراضي السورية لأن وجودها فيها غير شرعي ويتعارض مع القانون الدولي.

وأشار غروسبيتش إلى أن الوجود العسكري الأمريكي غير الشرعي في سورية يهدف لخدمة مصالح الكيان الإسرائيلي وتقديم الدعم للميليشيات الانفصالية ويمثل ركيزة يستند إليها الإرهابيون في المنطقة معتبراً أن “الامبريالية الأمريكية تمثل سرطاناً يفتك بالبشرية ويتسبب في مآسي ومعاناة شعوب بكاملها”.