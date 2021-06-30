هنية: مخيماتنا عناوين للاستقرار والأمن ولن تكون منطلقاً للإضرار بالأمن اللبناني

العالم_لبنان

قال هنية اليوم الاربعاء بعد زيارته مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، انه تشرفنا بزيارة ولقاء المفتي، والزيارة تأتي في سياقها الطبيعي، كل من يزور لبنان لا بد أن يزور هذه الدار العامرة الحاضنة لقضية فلسطين في الماضي والحاضر والمستقبل إن شاء الله، كانت هذه الزيارة مناسبة لاستعراض التطورات التي تمر بها قضية فلسطين وخاصة وقائع معركة "سيف القدس"، والنتائج الاستراتيجية التي ترتبت على هذا النصر العظيم الذي حققته المقاومة الفلسطينية، والوحدة الفلسطينية، ووحدة الأمة خلف الشعب الفلسطيني وخلف القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وشدد هنية على انه أكدنا على عمق هذه العلاقة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني واللبناني، وقدمنا المزيد من التقدير للبنان الذي يحتضن أهلنا ومخيماتنا الفلسطينية، مخيمات الصمود والعودة، مؤكدين أن الشعب الفلسطيني رغم مرور الزمن ما زال يتمسك بحق العودة إلى أرضه ووطنه ودياره التي هجّر منها، نرفض التوطين والوطن البديل، ونرفض التهجير ونتمسك بحقنا في العيش الكريم داخل أرضنا فلسطين المحتلة، وفي ذات الوقت أن يُمنح الفلسطيني هنا في المخيمات المزيد من الحقوق الاجتماعية والإنسانية ليتوفر له الحد المناسب والمعقول من العيش الكريم، وهذا ليس على حساب الثابت السياسي، وليس على حساب التمسك بحق العودة إلى أرض فلسطين المباركة.

فاضاف وبيّن انه نتمنى لأشقائنا في لبنان الاستقرار والأمن والعافية، وإن شاء الله يخرجوا من هذه الأزمة، وقد عودنا لبنان دائماً أنه يمر بمنعطفات تكون صعبة وقاسية، ولكنه بروح الحوار والوئام واستحضار المصالح العليا لكل المكونات السياسية دائماً يخرج من هذه الأزمات أشد عوداً وأقوى شكيمة وأكثر حضوراً في المشهد العربي والإقليمي والدولي، على صعيد اخر بحث هنية مع أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة عن آليات الحفاظ على إنجازات انتصار غزة ومقاومتها في معركة "سيف القدس"، وسبل استمرار المقاومة ضد الاحتلال، مشددين على "ضرورة صون وحدة الشعب الفلسطيني حول القدس والمقاومة، ومواجهة التحديات بمواقف ثابتة وموحدة.