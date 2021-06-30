العميد فدوي : الشعب الايراني سيتغلب على الحظر قريبا

العالم- ایران

واعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الادميرال علي فدوي، ان الأمريكيين يخشون صمود الشعب الإيراني، قائلا، ان العقوبات على إيران لم تتوقف أبداً.

وفي تصريح له أشار إلى مشاركة السعودية في طليعة هجوم التحالف الأمريكي على الشعب اليمني المظلوم، وقال: في ظاهر الامر تبدو السعودية وحلفاؤها الوهابيون هم من يقودون هذه الحرب ولكن أمريكا تدعمهم عسكريا على نطاق واسع، ورغم كل هذه الاستعدادات العسكرية بلغوا مرحلة العجز في معركة اليمن.

وأشار فدوي إلى عداء الأمريكيين لشعب إيران البطل على مدى 70 عاما، وأضاف: إن الأمريكيين دخلوا المواجهة بشكل مباشر مع الجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني منذ عام 1986، ومنذ ذلك الحين كان لهم مواجهات مباشرة كثيرة مع قواتنا كانت نتيجتها هزائم متتالية لأعدائنا المستكبرين والصهاينة.