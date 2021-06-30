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ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار في فلوريدا إلى 16 شخصا

ارتفاع عدد قتلى المبنى المنهار في فلوريدا إلى 16 شخصا
الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٦ بتوقيت غرينتش

تم العثور على جثث أربعة ضحايا إضافيين تحت أنقاض المبنى المنهار في ولاية فلوريدا الأمريكية، مما رفع عدد القتلى إلى 16 شخصا، بحسب ما قال مسؤول في إدارة الإطفاء اليوم الأربعاء.

العالم- الأميركيتان

وقال رايد جاد الله، مساعد رئيس الإطفاء في ميامي، لأفراد الأسر في إفادة إن رجال الإنقاذ عثروا على الجثث ليلة الثلاثاء، مشيرا إلى أنه لم يتم التعرف على أقرب أقرباء الضحايا بعد.

وذكر أنه بالإضافة إلى هذه الجثث الأربع، عثرت الطواقم أيضا على رفات بشرية.

هذا و أثار انهيار المبنى جدلا واسعا بين الأوساط المختصة، وفيما تحدثت تقارير عن تحذيرات سابقة بوجود تصدعات وأضرار خطيرة، رجحت وزيرة الطاقة الأمريكية، جينيفر غرانهولم أن يكون التغير المناخي وراءه.

وأفيد بالمقابل بأن سكان المبنى المنهار كانوا تلقوا خطابا في أبريل يحذر من تفاقم الأضرار الهيكلية بالمبنى.

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