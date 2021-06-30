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أوكرانيا: سنعمل على إشراك واشنطن في المفاوضات بشأن دونباس

أوكرانيا: سنعمل على إشراك واشنطن في المفاوضات بشأن دونباس
الأربعاء ٣٠ يونيو ٢٠٢١ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، اليوم الأربعاء، إن هناك فرصة سانحة أمام واشنطن للانضمام إلى عملية التفاوض بشأن دونباس وأن كييف ستبذل قصارى جهدها لتحقيق ذلك.

العالم- أوروبا

وقال يرماك لوكالة "آر بي سي أوكرانيا" للأنباء: "نحن على ثقة من أن هناك اليوم فرصة حقيقية لإشراك واشنطن في عملية التفاوض، وهذا يمكن أن يؤدي إلى نتائج، وستبذل أوكرانيا كل ما في وسعها من أجل ذلك".

بدأ الصراع في شرقي أوكرانيا عام 2014، عندما شنت كييف هجوما على منطقتي دونيتسك ولوغانسك - لتشكيلهما دونباس معا - بعد إعلان استقلالهما من جانب واحد. تم التفاوض على عملية السلام في المقام الأول على منصتين دوليتين - مجموعة الاتصال الثلاثية ورباعية نورماندي، التي تضم فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا.

سعت أوكرانيا إلى إشراك واشنطن في مفاوضات دونباس لسنوات. وفي مارس/ آذار، قال مبعوث مجموعة الاتصال الثلاثية الأوكراني ليونيد كرافتشوك إن كييف تجري مشاورات خاصة لتحقيق هذه الغاية.

فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة الماضي، إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم صيغتي مجموعة الاتصال الثلاثية ورباعية نورماندي، لكنه أضاف أن "كل شيء يعتمد على موسكو".

بينما قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن روسيا قد توافق على استئناف المشاورات بشأن أوكرانيا مع الولايات المتحدة على مستوى مساعدي الرئاسة، لكنها لن تربطها بصيغة نورماندي.

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