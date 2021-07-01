الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١
١٠:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء العراقي يبحث مع نظيره البلجيكي العلاقات بين البلدين

رئيس الوزراء العراقي يبحث مع نظيره البلجيكي العلاقات بين البلدين
الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٣٨ بتوقيت غرينتش

التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، برئيس وزراء بلجيكا الكسندر دي برو، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة بروكسل.

العالم - العراق

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي (امس الاربعاء)، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب الكاظمي عن تقديره لموقف بلجيكا الداعم للعراق في محاربة تنظيم داعش الإرهابي عبر التحالف الدولي، فضلا عن مساهمتها في تدريب ومساعدة القوات العراقية، وفي مجال التعاون الاستخباري العالي بين البلدين ضمن جهود التصدي للإرهاب.

كما أشاد بدعم بلجيكا لصندوق استقرار العراق التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لغرض إعادة إعمار المدن المحررة، إلى جانب دعم البرامج المتعلقة بإزالة الألغام وبرامج المساعدات الإنسانية التي تنفذها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

روابط ذات صلة

الكاظمي يصل بروكسل في زيارة رسمية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نائب عراقي يدعو الكاظمي للتدخل المباشر في ملف "شح المياه" 

فيديو غرافيك.. ديدن آل خليفة القتل.. بطيؤه وسريعه.. اعتقال نائب سابق من المستشفى

اثر افتتاح سفارة الاحتلال.. هاشتاغ 'مقاطعة الإمارات' بالصدارة

تعرف على مجموعة العراق في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022

شاهد.. الصين تهدد تلويحاً بسحق رأس الولايات المتحدة

5 آلاف إسرائيلي حصلوا على جنسية الإمارات خلال 3 أشهر!