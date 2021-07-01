طلب اسرائيلي لتأجيل افتتاح القنصلية الاميركية في القدس

العالم-الاحتلال

ووفقا لموقع واللا العبري فقد استخدم زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو مسألة القنصلية في الأسابيع الأخيرة لمهاجمة الحكومة الجديدة متهما إياها انه لا يمكنها الوقوف في وجه إدارة الرئيس بايدن.

وتواصل مسؤولو وزارة الخارجية في القدس في الأسابيع الأخيرة مع وزارة الخارجية في واشنطن مطالبين إدارة بايدن بتأجيل عملية إعادة فتح السفارة على الأقل حتى نهاية الصيف للسماح للحكومة الجديدة بالاستقرار.

وتتمثل الخطة الأمريكية الحالية في إعادة فتح السفارة في موقعها السابق.

وقال مسؤولون كبار في كيان الاحتلال أن إدارة بايدن تتفهم الموقف وتقبل الطلب الإسرائيلي ولن تضغط لدفع القضية في هذه المرحلة. وفقا لهم ، قد يتم طرح القضية مرة أخرى للمناقشة في سبتمبر. ورفضت وزارتا الخارجية الإسرائيلية والأمريكية التعليق.

وأغلقت إدارة ترامب القنصلية العامة بالقدس، بعد نقل سفارتها إلى المدينة من تل أبيب عام 2018، واعترافها بالقدس عاصمة للكيان الاسرائيلي المحتل.

وعلى إثر قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، أوقفت القيادة الفلسطينية اتصالاتها السياسية مع الإدارة الأمريكية إلى أن تجددت مطلع العام الجاري، بعد تنصيب بايدن رئيسا لامريكا.