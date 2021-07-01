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السفير جلالي يقترح تفعيل مكتب مركز التصدير الروسي في إيران

السفير جلالي يقترح تفعيل مكتب مركز التصدير الروسي في إيران
الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

رحبت رئيسة مركز التصدير الروسي فيرونيكا نيكيشيتا، خلال لقائها السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي، باقتراح جلالي تفعيل مكتب مركز التصدير الروسي في إيران، واكد الجانبان على ضرورة تحسين البنية التحتية للنقل بين البلدين.

العالم- ايران

والتقى "كاظم جلالي" ، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو التقى اليوم (الخميس) بالسيدة فيرونيكا نيكيشيتا ، رئيسة مركز التصدير الروسي.

وجرى خلال اللقاء سبل تنمية الصادرات الايرانية الى روسيا وتزويد إيران بالسلع المطلوبة من روسيا.

وشدد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة تحديث البنية التحتية للنقل والشحن وسبل تسريع نقل البضائع وجعل تكاليف النقل أكثر تنافسية باعتبارها أهم عناصر تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا.

ورحبت رئيسة مركز التصدير الروسي باقتراح سفير الجمهورية الإسلامية كاظم جلالي بشأن تفعيل مكتب مركز التصدير الروسي في إيران، وكذلك سبل تعريف رجال الأعمال الإيرانيين بقواعد التجارة في روسيا.

يشار إلى أن السفير الايراني لدى روسيا الاتحادية كاظم جلالي التقى الثلاثاء فاديم يفغينيفيتش تاكاتشينكو رئيس غرفة تجارة وصناعة فولغوغراد، ومجموعة من المسؤولين الحكوميين في القطاع الاقتصادي ورجال الأعمال في هذه المحافظة وتقرر خلال هذه الاجتماعات أن تقوم غرفة فولغوغراد للتجارة والصناعة بإعداد قائمة بالإجراءات الضرورية التي يجب اتخاذها على المستويين المحلي والوطني لدفع برامج تنمية التجارة بين الطرفين.

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