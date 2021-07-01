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حماس تعلق على تصريحات الرئيس الألماني حول جرائم الاحتلال

حماس تعلق على تصريحات الرئيس الألماني حول جرائم الاحتلال
الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم، إنّ ‏حديث الرئيس الألماني عن الاحتلال مخالف للقانون الدولي.

العالم-فلسطين

قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم: إنَّ "حديث الرئيس الألماني عن عدم اختصاص محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مخالفة للقانون الدولي، وانحياز مفضوح للاحتلال وسياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني".

وعدَّ قاسم، في تصريح صحفي، الیوم الخميس، أن "موقف الرئيس الألماني يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه، ويجعل من كيان الاحتلال فوق القانون الدولي".

وعبر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير امس الاربعاء عن اعتقاد بلاده بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تمتلك صلاحية التحقيق مع كيان الاحتلال بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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