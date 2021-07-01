حصى الكلى..اطعمة تسببها واطعمه تعالجها!

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أطعمة تمنع حصى الكلى من أبرزها ما يأتي:

الفواكه والخضروات

تعد الفواكه والخضروات جزءًا ضروريًا في أي نظام غذائي، فقد يساعدك زيادة كمية الخضار والفواكه التي تتناولها يوميًا في الوقاية حصى الكلى، يمكنك تناولها طازجة أو مجففة أو مجمدة.

كما تعد الثمار الغنية بحمض الستريك (Citric acid) والبوتاسيوم ذات تأثير إيجابي في الوقاية من حصى الكلى، فهما يمنعان من تشكل بلورات الكالسيوم وتحولها إلى حصى الكلى، وغالبًا يزيدان من طرح الحصى في البول، ومن أبرز هذه الثمار الاتي:

التفاح.

البرتقال.

الليمون.

الرمان.

الجريب فروت.

الماء

لا يعد الماء من الأطعمة لكنه من المشروبات التي تحد من تكون حصى الكلى بشكل كبير، فيساعد الماء والسوائل في التخفيف المواد الكيميائية المكونة للحصى، لذا عليك شرب ما لا يقل عن 12 كوبًا من الماء يوميًا.

كما يجب عليك التحقق من مستويات الصوديوم في المشروبات، وتناول السوائل ذات المستويات المنخفضة من الصوديوم.

الأطعمة ذات البروتين النباتي

يعد من أفضل أطعمة تمنع حصى الكلى الأطعمة ذات البروتين النباتي، فقد وجد أن البروتين الحيواني يزيد من خطر إصابتك بحصى الكلى، لذا عليك استبداله بمصادر البروتين النباتية، مثل: الفاصوليا، والبازلاء، والعدس.

أطعمة تزيد من حصى الكلى

بعد التعرف على أطعمة تمنع حصى الكلى لا بد من معرفة الأطعمة التي تزيد من الحصى في الكلى لتجنبها، ومن أبرز هذه الأطعمة ما يأتي:

الأطعمة المالحة

قد يتسبب زيادة الملح في طعامك في ارتفاع مستويات الصوديوم في الجسم، الأمر الذي يؤدي إلى تراكم الكالسيوم في البول، وإصابتك في حصى الكلى.

لذا تجنب إضافة الملح إلى الطعام أو قلل منه قدر الإمكان، وتحقق من الملصقات الموجودة على أغلفة الأطعمة المصنعة لمعرفة كمية الصوديوم التي تحتويها، فمن الممكن أن تحتوي هذه الأطعمة على مستويات مرتفعة من الصوديوم.

الأطعمة ذات البروتين الحيواني

قلل من تناولك للبروتين الحيواني مثل: اللحوم الحمراء، ولحم الخنزير، والدجاج، والدواجن، والسمك، والبيض، فهو يزيد من أوكسالات الكالسيوم (Calcium oxalates) وحمض اليوريك (Uric acid) لديك، الأمر الذي يسبب إصابتك بحصى الكلى.

الأطعمة ذات المحتوى العالي من الأوكسالات

الأطعمة الغنية بالأوكسالات قد تزيد من تشكيل حصوات الكلى لديك، لذا عليك الحذر منها.

إذا كنت تأكل الأطعمة التي تحتوي على أوكسالات تأكد دائمًا من تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم معها، قد يساعد ذلك في ربط الأكسالات بالكالسيوم أثناء عملية الهضم قبل أن يصل إلى الكليتين.

الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الأوكسالات هي الاتية:

الشوكولاته.

البنجر.

الجوز.

الشاي.

البطاطا الحلوة.

الكولا.

الأطعمة السكرية

قد تزيد السكريات المضافة إلى الأطعمة أو المشروبات المصنعة، مثل: السكروز، والفركتوز من خطر الإصابة بحصى الكلى، لذا عليك مراقبة كمية السكريات التي تتناولها في الأطعمة، مثل: الكيك، والفواكه، والمشروبات الغازية، والعصائر، وقصب السكر، والعسل.

الكافيين

من أمثلة أطعمة تمنع حصى الكلى الأطعمة المحتوية على الكافيين، مثل: القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية في المستوى الطبيعي، لكن الإفراط بتناوله قد يسبب ارتفاع الكالسيوم في البول ويزيد من تكون الحصى وفقاً لويب طب.