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العراق: "النواب" يؤجل التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية

العراق:
الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

أجّل مجلس النواب العراقي الخميس، التصويت على مشروع قانون جرائم المعلوماتية، وأن "التأجيل كان بطلب من اللجنة المعنية".

العالم - العراق

وذكرت الدائرة الإعلامية بمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مجلس النواب أنهى كذلك القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية مصر العربية".

وأنهى مجلس النواب، اليوم الخميس، تقرير ومناقشة مشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق، وذلك بحسب بيان مقتضب للدائرة الإعلامية لمجلس النواب وتلقته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأتمّ المجلس كذلك تقرير ومناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الافعال الاخرى التي ترتكب على متـن الطائرات.

وكان مجلس النواب قد عقد اليوم الخميس ، جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان أن "المجلس عقد جلسته الثالثة في الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الثالثة برئاسة الكعبي وبحضور 212 نائباً".

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