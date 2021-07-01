زلزال بقوة 4.3 ريختر يهز ضواحي كرمان جنوبي البلاد

العالم- ايران

وافادت مؤسسة الجيوفيزياء بجامعة طهران، ان هذا الزلزال حدث عند التقاء خطي الطول الشرقي 56:6 والعرض الشمالي 30:85، وفي عمق 10 كلم من سطح الارض.

واضاف المصدر نفسه، ان اقرب المناطق من مركز زلزال كرمان اليوم هي : مدينة زرند على بعد 5 كلم، ويزدانشهر على 21 كلم، وخانوك على بعد 22 كلم.

,قال مدير عام الطوارئ في محافظة كرمان "مجيد سعيدي" : ان زلزال زرند، لم يسفر عن اية خسائر.

واوضح سعيدي في تصريح لمراسل "ارنا" : ان ضواحي زرند تعرضت، عصر اليوم، الى هزتين ارضيتين بشدة 3.9 و4.3 درجات على مقياس ريختر، لكن في ضوء عمليات اعادة اعمار 90 بالمئة من المنازل القروية في هذه المدينة خلال السنوات الاخيرة، لم يسفرا عن اية خسائر هناك.

واكد هذا المسؤول في محافظة كرمان، ان فرق التقييم توجهت فور وقوع حادث الزلزال الى منطقة الحادث.