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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
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نبض السوشيال
الإعلام العبري يتحدث عن اعتقال فلسطيني بذريعة طعنه مجندة "إسرائيلية" والاستيلاء على سلاحها داخل قاعدة عسكرية في غور الأردن
الإعلام الحربي اليمني يعرض عصر اليوم مشاهد نوعية لعملية عسكرية بالطيران المسيّر استهدفت معسكرا تدريبيا لتحالف العدوان في منطقة الوديعة
قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله خامنئي يصدر مرسوما بتعيين الشيخ غلام حسين محسني ايجئي رئيسا للسلطة القضائية
مصادر يمنية: الجيش السعودي يرتكب مجزرة جديدة في الرقو بصعدة راح ضحيتها شهيدان و6 جرحى بعد أقل من يوم على وقوع جريمة مماثلة
تايوان تقول إن عزمها الدفاع عن سيادتها وديمقراطيتها لم يتغير بعد أن تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ باستكمال "إعادة التوحيد" مع الجزيرة
نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 01-07-2021
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الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
كلمات دليلية :
نشرة الاخبار
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نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 01-07-2021
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من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.