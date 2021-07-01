الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١
٠٦:٠٤ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 01-07-2021

الخميس ٠١ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 01-07-2021

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العراق: الخدمات النيابية تعلن عن مشاريع استثمارية في ميناء الفاو والأهوار

حماس: أبو طير بصموده سيظل طودًا شامخًا في وجه الاحتلال

 المباحث الجنائية في الكويت تضبط شبكة نصب دولية تخترق الحسابات البنكية

لا حاجة للثلاجة..طرق للحفاظ على طعامك أطيب لأسابيع!

"إنستغرام" يختبر ميزة جديدة قد تهم الكثير من مستخدميه!

بعد خسائر فادحة..أرامكو تشهد تغييرات كبيرة بالإدارة العليا