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تدشين خط جوي بين تبريز الايرانية والعاصمة الارمينية

تدشين خط جوي بين تبريز الايرانية والعاصمة الارمينية
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

اعلن مدير عام شؤون المطارات في محافظة آذربيجان الشرقية شمال غرب ايران عن تدشين خط جوي اليوم الخميس وللمرة الاولى بين مدينة تبريز مركز المحافظة والعاصمة الارمينية يريفان.

العالم - ايران

وقال رامين آذري في تصريح ادلى به لمراسل وكالة انباء "فارس" الخميس انه وفقا للبرنامج المتفق عليه فقد تقرر تسيير 4 رحلات جوية اسبوعيا ذهابا وايابا بين مدينتي تبريز ويريفان يومي الاثنين والخميس.

واضاف: ان نقل الركاب في هذه الرحلات الجوية بين المدينتين يتم بواسطة طائرات BAE146-300 التابعة لشركة Armenia Airways البالغة سعتها 110 ركاب.

وحول الرحلات الجوية الدولية لمطار "الشهيد مدني" في تبريز قال: انه يتم تسيير 34 رحلة جوية دولية اسبوعيا من تبريز الى مدينتي اسطنبول وازمير في تركيا وستضاف اليها الرحلات الجوية الى يريفان من الان فصاعدا.

واوضح بان عدد الرحلات الجوية التي تنطلق من مطار تبريز الدولي تصل الى 1000 رحلة شهريا وقال: ان 250 رحلة تنطلق من المطار اسبوعيا من ضمنها 210 رحلات داخلية وبقية الرحلات خارجية.

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