سوريا.. تسيير صهاريج مياه إضافية في الحسكة لإنقاذها من العطش

العالم-سوريا

وبين رئيس لجنة متابعة توفير المياه في محافظة الحسكة عضو المكتب التنفيذي المختص حسن الشمهود في تصريح لمراسل سانا أنه في إطار الجهود الحكومية المبذولة وبالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية تم اليوم تسيير عدد من الصهاريج الإضافية ضمن مدينة الحسكة لتوزيع المياه على الأهالي بشكل مباشر لاسيما في المناطق التي لا يوجد فيها خزانات مياه منتشرة في الشوارع.

ولفت الشمهود إلى أن مبادرة الجمعيات الخيرية تضاف إلى المبادرة التي تم إطلاقها أمس (الاربعاء) والتي تم من خلالها تسيير 19 صهريج مياه بالتعاون مع منظمات الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” وبعض الجهات الحكومية الخدمية لتعبئة الخزانات المنتشرة في عموم أرجاء المدينة والأحياء المحيطة إضافة إلى توفير المياه بشكل مباشر للأهالي في المناطق التي لا يوجد فيها خزانات.

وأشار الشمهود إلى أن جميع الجهود المبذولة تعمل على توفير حاجة المواطنين من مياه الشرب في ظل استمرار قطع المياه وتوقف محطة علوك المغذية لمدينة الحسكة نتيجة ممارسات المحتل التركي مؤكداً أن المبادرات مستمرة الى حين إعادة تشغيل محطة مياه علوك مجدداً واستقرار ضخ المياه إلى الأهالي.

ويتواصل انقطاع مياه الشرب عن سكان مدينة الحسكة السورية، حيث يعيش الأهالي أوضاعا انسانية صعبة بعد قطع تركيا مياه محطة علوك في مدينة رأس العين التي تعتبر المصدر الرئيس المغذي للمنطقة.