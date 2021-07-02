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لأول مرة.. العتبة الرضوية تنشر صور ترميم مرقد الإمام الرضا (ع)

لأول مرة.. العتبة الرضوية تنشر صور ترميم مرقد الإمام الرضا (ع)
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

نشرت العتبة الرضوية المقدسة لأول مرة صورا لإعادة ترميم مرقد الإمام الرضا (عليه السلام)، خلال فترة إغلاق الحرم الرضوي الشريف في عام 2020 إثر جائحة كورونا.

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