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ميركل تزور بريطانيا في رحلة وداعية

ميركل تزور بريطانيا في رحلة وداعية
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصل المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، إلى بريطانيا في زيارة تأتي في إطار جولة تقودها إلى عدد من الدول قبل مغادرتها المسرح السياسي هذا العام.

العالم - أوروبا

ومن المقرر أن تلتقي ميركل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بلدة تشيكرز في باكينجهامشير، مقر الإقامة الصيفية لرئيس الوزراء، والملكة إليزابيث الثانية في قلعة ويندسور.

وبحسب الإذاعة البريطانية، فإن ميركل وجونسون سيناقشان قيود السفر والعلاقات التجارية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعد هذه الزيارة، الثانية والعشرين التي تقوم بها ميركل إلى المملكة المتحدة منذ توليها منصبها في العام 2005، وهي واحدة من سلسلة "رحلات الوداع"، ستقودها في وقت لاحق هذا الصيف إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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