تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في العراق.. لهذه الأسباب

العالم - خاص بالعالم

وفي اطار المتابعات اصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قرارات مهمة نتيجة لما تعرضت له منظومة الطاقة الكهربائية خلال الساعات الماضية، ولضمان معالجة سريعة، بعد متابعته شخصيا مع المسؤولين التنفيذيين في وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى.



فاستهلاك الطاقة الكبير بسبب الاحوال الجوية، والسياسات الخاطئة والاستهداف المتكرر لابراج الطاقة والدور الخارجي، الذي لا يريد للعراق قيامة من ازماته، كلها عوامل زادت من حدة المشكلة وباتت محركا لاحتجاجات شعبية مع كل بداية كل صيف.



وهنا تعمل ابواق اعلامية تدور بالفلك السعودي على توزيع الاتهامات وخصوصا لايران، واتهامها بتخفيف امدادات الغاز، لكن تقاريرا من شركة الغاز في الجمهورية الاسلامية، اظهرت استمرار تدفق الغاز الى العراق عبر خطين للانابيب.

بيانات شركة الغاز الايرانية اشارت الى ان الخط الاول هو خط انبوب منطقة نفط المدينة الى بغداد، وبما يعادل 30 مليون متر مكعب، بينما الخط الثاني هو خط انبوب مدينة ابادان الى البصرة وبما يعادل13 مليون متر مكعب.

الشركة تلفت هنا إلى أن الكمية المصدرة يمكن أن تزيد إلى 50 مليون متر مكعب اذا احتاج العراق، وكانت لديه القدرة على الاستيراد.



في الاسباب الداخلية تبدو واضحة اعتداءات جماعة داعش الوهابية على خطوط نقل الكهرباء ،واخرها الاعتداء على محطة صلاح الدين الحرارية.



وفي الاسباب الخارجية تبدو خطط الاحتلال الاميركي واضحة المعالم لجهة اغراق العراق في مشكلات مصطنعة وابقائه ضعيفا من ناحية الخدمات للمواطنين.



وتلك المؤامرة لا تقف هنا ،حيث يقول الكاتب في صحيفة الواشنطن بوست الاميركية بارتون غيلمان، في مقال كتبه في الـ23 من يناير عام1991، ابان مرحلة تحرير الكويت، بعد غزوه من قبل صدام، ان البنتاغون حدد وقتها 700 هدف لطائراته الحربية في العراق، منها 28 نقطة رئيسية لتوليد الطاقة الكهربائية.

كما ان قوات الاحتلال الاميركية قصفت عام 2003، ابان غزو العراق ،محطات توليد الطاقة الكهربائية بالقنابل الشديدة التدمير، ما ادى وقتها الى انخفاض انتاج الطاقة الكهربائية الى20 بالمئة من القدرة الانتاجية القصوى لتلك المحطات.

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