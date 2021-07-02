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بانوراما .. الإنسحاب الأمريكي من قاعدة باغرام وأزمة الكهرباء في العراق

بانوراما .. الإنسحاب الأمريكي من قاعدة باغرام وأزمة الكهرباء في العراق
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج بانوراما على شاشة قناة العالم الإخبارية موضوع انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة باغرام قرب العاصمة الأفغانية في إطار الإنسحاب الكامل للقوات الأجنبية وموضوع أزمة الكهرباء في العراق.

العالم - بانوراما


في ملف بانوراما الأول انسحبت القوات الاميركية وحلف الناتو من قاعدة باغرام الجوية الاستراتيحية، وهي واحدة من أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان، في خطوة تعد مؤشرا إلى أن الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من البلاد بات وشيكا. ورأت مصادر افغانية أن الاحتلال الامريكي لافغانستان، لم يقدم امنا ولا امانا بل فوضى ودمارا. حركة طالبان رحبت بالانسحاب الأميركية وقوات الناتو من قاعدة باغرام.

في ملف بانوراما الثاني يعاني العراق من انقطاع كبير في الكهرباء في مشكلة تتفاقم في كل سنة مع بداية فصل الصيف وزيادة استهدلاك الطاقة بسب طبيعة البلد الحارة.لكن هناك اسباب ادت الى تفاقم المشكلات على مر العقود الماضية واهمها الدور الاميركي،وزيادة السدود على نهري الفرات ودجلة انطلاقا من تركيا،اضافة الى عامل سوء الادارة على مدى سنوات.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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