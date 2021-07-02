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العراق.. تشكيل غرفة عمليات مشتركة للحد من استهداف أبراج الطاقة

العراق.. تشكيل غرفة عمليات مشتركة للحد من استهداف أبراج الطاقة
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الجمعة، البدء بالإجراءات الخاصة للحد من استهداف أبراج الطاقة.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم القيادة اللواء تحسين الخفاجي، إن “قيادة العمليات المشتركة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء، وبإشراك جميع القوات الامنية من الجيش العراقي، والشرطة الاتحادية، والحشد الشعبي، وشرطة الطاقة”.

وإضاف، أن “القوات الامنية بدأت بتنفيذ الخطط من خلال القيام باشراك الطائرات المسيرة، وطائرات القوة الجوية و طيران الجيش العراقي، مبينا أنه “تم تحديد وتشخيص الابراج والمناطق التي تم استهدافها”.

وأشار إلى أن “القوات الامنية بدأت بإعداد سلسلة من الإجراءات والاحتياطات التي تسهم في تحييد وتحديد مناطق مهاجمة التنظيمات الارهابية للأبراج الكهربائية”.

ودعا الخفاجي المواطنين الى التعاون مع القوات الامنية من خلال تقديم معلومات تسهم في ملاحقة العصابات الإرهابية وتتبع كل من يقوم باستهداف الطاقة الكهربائية”.

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