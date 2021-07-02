الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١
١١:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

إحباط عملية لاستهداف مطار بغداد بـ10صواريخ غراد

إحباط عملية لاستهداف مطار بغداد بـ10صواريخ غراد
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الجمعة، إحباط محاولة لاستهداف مطار بغداد الدولي غربي العاصمة.

العالم - العراق

وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت في بيان مقتضب إن “اللواء السادس – الفرقة الثانية التابعة للشرطة الاتحادية تمكنت من إحباط عملية استهداف مطار بغداد الدولي بصواريخ نوع گراد عدد (10)”.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، بيانا بشأن إحباط عملية استهداف مطار بغداد بعدد من الصواريخ.

وقالت الخلية في بيان، ان “معلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد ، تمكنت قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية ، من احباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة بغداد”.

واضاف البيان، ان “القوة تمكنت من ضبط ٨ صواريخ نوع كراد في حي الجهاد، كما القت القبض على احد المشتبه بهم ، حيث تم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة”.

روابط ذات صلة

إحباط محاولة تفجير الخط الناقل للطاقة في صلاح الدين

العراق.. القبض على قيادي لجماعة 'داعش' في ديالى

العراق.. عبوة ناسفة تستهدف رتلا للتحالف الدولي في صلاح الدين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حركة حماس: تصدي أهالي "بيتا" للمستوطنين بؤكد استمرار المقاومة

الصحة العالمية: نمر بمرحلة خطيرة بعد ظهور متحور "دلتا"

بايدن: انسحابنا من أفغانستان لن يستكمل في الأيام القادمة

مستشار السيسي: قضية تعويضات السفينة الجانحة تنتهي خلال أيام

تركيا تندد بقرار واشنطن إدراجها بقائمة دول تجنيد الأطفال

عبد اللهيان: لن يكون لكيان الاحتلال مكان في المنطقة