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تركيا تندد بقرار واشنطن إدراجها بقائمة دول تجنيد الأطفال

تركيا تندد بقرار واشنطن إدراجها بقائمة دول تجنيد الأطفال
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٠٩ بتوقيت غرينتش

نددت وزارة الخارجية التركية في بيان صدر عنها بقرار الولايات المتحدة إدراج تركيا على قائمة الدول التي تمارس تجنيد الأطفال.

العالم _ تركيا


وقالت وزارة الخارجية في بيان: "هذا مثال صارخ على النفاق وازدواجية المعايير، إذ أن الولايات المتحدة تساعد علنا وتقدم الأسلحة لجماعات كردية مسلحة مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، التي تجند الأطفال قسرا".

وأضافت: "من المشين أن القائمة لم تتضمن الجماعات المسلحة الكردية، التي تخوض تمردا ضد تركيا منذ أكثر من 40 عاما".

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس تقرير "الاتجار بالبشر عام 2021" أفادت فيه بإدراج تركيا في قائمة الدول المتورطة في تجنيد الأطفال.

وقالت الوزارة في التقرير إن "تركيا تقدم دعما ملموسا" لـ"فرقة السلطان مراد" في سوريا، وهي فصيل للمعارضة المسلحة تؤيده أنقرة وتقول الخارجية الأمريكية إنه يجند ويسخر الأطفال في القتال.

وهذه المرة الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة على هذه القائمة، الأمر الذي من شأنه أن يعمق التوتر بين الطرفين.

وقال مسؤول أمريكي بارز إن تركيا لها صلة بتجنيد الأطفال في ليبيا، وأن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع الطرف التركي على حل هذه القضية.

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تركيا تندد بقرار واشنطن إدراجها بقائمة دول تجنيد الأطفال

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