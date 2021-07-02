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بايدن: انسحابنا من أفغانستان لن يستكمل في الأيام القادمة

بايدن: انسحابنا من أفغانستان لن يستكمل في الأيام القادمة
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ردا على سؤال عن احتمال إنهاء انسحاب قوات بلاده من أفغانستان في الأيام المقبلة، أن الانسحاب لن يتم أسرع من المتوقع.

العالم _ افغانستان

وقال بايدن في مؤتمر صحفي: "نحن نتحرك وفق المسار المقرر".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستسحب آخر جنودها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر لكن التساؤلات ازدادت أخيرا حول إمكان تسريع البرنامج الزمني للانسحاب وخصوصا بعدما غادرت القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي قاعدة بغرام الجوية القاعدة الأكبر في أفغانستان.

واعتبر بايدن أن على الحكومة الأفغانية "أن تكون قادرة بنفسها" على ضمان الأمن في العاصمة كابل التي تبعد خمسين كيلومترا عن القاعدة المذكورة.

وأفادت معلومات صحفية بأن الأمريكيين سيحتفظون بنحو 600 جندي في كابل لحماية السفارة الأمريكية هناك.

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