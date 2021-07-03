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تحرير عدد من المختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات الإرهابية في ريف حلب

تحرير عدد من المختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات الإرهابية في ريف حلب
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

تم تحرير خمسة مختطفين بينهم عسكريون من الجيش العربي السوري كانت المجموعات الإرهابية تحتجزهم في منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي.

العالم - سوريا

وذكر مراسل "سانا" أنه لدى وصول المختطفين المحررين إلى ممر أبو الزندين غربي مدينة الباب قامت الكوادر الطبية بإجراء الفحوصات وتقديم الخدمات الطبية لهم قبل نقلهم إلى مناطقهم.

وعبر عدد من المحررين العسكريين عن شكرهم للجهات المعنية على جهودها المبذولة لتخليصهم من براثن المجموعات الإرهابية مؤكدين أنهم على أهبة الاستعداد للعودة إلى صفوف الجيش العربي السوري لمواصلة محاربة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع ربوع البلاد.

من جهتهم عبر ذوو المحررين عن فرحتهم بلقاء أبنائهم معربين عن ثقتهم المطلقة بجهود الجيش وجميع الجهات المعنية لإعادة وتحرير المخطوفين والمحتجزين لدى الإرهابيين.

وتأتي عملية تحرير المختطفين في إطار الجهود المتواصلة للدولة السورية لتحرير جميع المختطفين لدى المجموعات الإرهابية وإعادتهم إلى ذويهم.

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تحرير عدد من المختطفين كانوا محتجزين لدى المجموعات الإرهابية في ريف حلب