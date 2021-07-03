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لوكاشنكو يعلن تفكيك «خلايا إرهابية نائمة» ويغلق الحدود مع أوكرانيا

لوكاشنكو يعلن تفكيك «خلايا إرهابية نائمة» ويغلق الحدود مع أوكرانيا
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، تفكيك «خلايا إرهابية نائمة» على ارتباط بالغرب "كانت تسعى لتدبير انقلاب".

العالم - أوروبا

وقال لوكاشنكو كما نقل عنه جهازه الإعلامي: «تم اليوم تفكيك خلايا إرهابية نائمة» اتهمها بأنها مرتبطة بألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وبولندا وليتوانيا، موضحا أن «هدف هذه الخلايا كان قلب النظام بالعنف»، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوردت وكالة «رويترز» للأنباء أن لوكاشينكو أمر في هذا السياق بإغلاق حدود بلاده مع أوكرانيا بشكل كامل قائلا أن «كمية ضخمة من الأسلحة تأتي من أوكرانيا إلى بيلاروس. لهذا السبب أمرت قوات أمن الحدود بإغلاق الحدود مع أوكرانيا بشكل كامل».

وتصاعد التوتر بين مينسك وأوروبا منذ قمع حركة احتجاجية كبيرة تلت الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها لوكاشنكو عام 2020، وبلغ ذروته بعد اعتراض بيلاروس طائرة لاعتقال صحافي معارض كان يستقلها.

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