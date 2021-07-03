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مسؤول ايراني: طهران تسلم معلومات كاميرات المراقبة للوكالة بشرط

مسؤول ايراني: طهران تسلم معلومات كاميرات المراقبة للوكالة بشرط
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

نقلت قناة CNN عن مسؤول ايراني كبير (لم تسمه) تأكيده أن طهران لن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعلومات والصور التي التقطتها كاميرات مراقبة المنشآت النووية الايرانية، قبل تنشيط الاتفاق النووي والعمل به.

العالم - ايران

وحسب CNN فان المسؤول الايراني قال لها، من المؤكد أن طهران ستقوم بتسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية أشرطة الفيديو التي سجلتها الكاميرات اذا نجحت المفاوضات النووية.

وأشار المسؤول الايراني الى أن تزويد الوكالة بالأشرطة يتوقف على تقدم المفاوضات، وبذلك فان مفتاح هذه القضية هو الاتفاق الذي يفتح أبواب التعاون.

وشدد المسؤول على أن طهران لن تقوم بتاتا باعدام المعلومات التي سجلتها كاميرات المراقبة، ولكنها في نفس الوقت فانها قررت في الوقت حجب هذه المعلومات عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى احراز تقدم في المفاوضات الدبلوماسية، حسب CNN.

وبخصوص المزاعم التي تقول أن ايران ستعدم المعلومات التي تم تسجيلها خلال الفترة التي عرقلت فيها المفاوضات، أكد المسؤول الايراني ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستطيع الحصول على كافة المعلومات التي سجلتها الكاميرات بعد التوصل الى اتفاق.

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