وزير الصناعة: ايران على اعتاب الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأجهزة المنزلية

العالم - ايران

وفي تصريح للصحفيين اليوم السبت على هامش تدشين خط إنتاج الغسالة الأوتوماتيكية لشركة "الكتروفرامهر بارسه" في مدينة "خيام نيشابور" الصناعية، اضاف علي رضا رزم حسيني : خلال العام الماضي تم إنتاج 13 مليون جهازا منزليا في البلاد، وهي خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي.

واضاف ان شركة "الكتروفرامهر بارسه" كانت إحدى الشركات المصنعة التي بدأت العمل الإنتاجي المشترك مع أحد مالكي العلامات التجارية الأجنبية المعروفة في ظروف الحظر ودخلت السوق في مجال الغسالات الأوتوماتيكية بالكامل.

وقال: هذا النوع من النمو في صناعة الأجهزة المنزلية يدل على تطوير الإنتاج المحلي ونشاط معظم الورش في هذا المجال، بحيث تعمل هذه الورش مرتين أو حتى ثلاث مرات في اليوم، موضحا ان جودة منتجاتها مناسبة و في المستقبل القريب لن يكون هناك مكان للعلامات التجارية الأجنبية للأجهزة المنزلية في إيران.

وقال وزير الصناعة والمناجم والتجارة، إن سياسة الوزارة هي تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل استيراد السلع الاجنبية المماثلة.

و تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج الغسالة الأوتوماتيكية لشركة "الكتروفرامهر بارسه" 41 ألف جهاز سنويا ، باستثمار 450 مليار ريال، الأمر الذي خلق فرص عمل لـ 50 شخصا.