السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الصناعة: ايران على اعتاب الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأجهزة المنزلية

وزير الصناعة: ايران على اعتاب الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأجهزة المنزلية
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٨:٤١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الصناعة والمناجم والتجارة، أن إنتاج الأجهزة المنزلية في البلاد حقق نموا مهما رغم الحظر الاقتصادي، ومع إنتاج أنواع مختلفة من هذه الاجهزة، فأننا على اعتاب الاحتفال قريبا بتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه الصناعة.

العالم - ايران

وفي تصريح للصحفيين اليوم السبت على هامش تدشين خط إنتاج الغسالة الأوتوماتيكية لشركة "الكتروفرامهر بارسه" في مدينة "خيام نيشابور" الصناعية، اضاف علي رضا رزم حسيني : خلال العام الماضي تم إنتاج 13 مليون جهازا منزليا في البلاد، وهي خطوة مهمة لتعزيز الإنتاج المحلي.

واضاف ان شركة "الكتروفرامهر بارسه" كانت إحدى الشركات المصنعة التي بدأت العمل الإنتاجي المشترك مع أحد مالكي العلامات التجارية الأجنبية المعروفة في ظروف الحظر ودخلت السوق في مجال الغسالات الأوتوماتيكية بالكامل.

وقال: هذا النوع من النمو في صناعة الأجهزة المنزلية يدل على تطوير الإنتاج المحلي ونشاط معظم الورش في هذا المجال، بحيث تعمل هذه الورش مرتين أو حتى ثلاث مرات في اليوم، موضحا ان جودة منتجاتها مناسبة و في المستقبل القريب لن يكون هناك مكان للعلامات التجارية الأجنبية للأجهزة المنزلية في إيران.

وقال وزير الصناعة والمناجم والتجارة، إن سياسة الوزارة هي تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل استيراد السلع الاجنبية المماثلة.

و تبلغ الطاقة الإنتاجية لخط إنتاج الغسالة الأوتوماتيكية لشركة "الكتروفرامهر بارسه" 41 ألف جهاز سنويا ، باستثمار 450 مليار ريال، الأمر الذي خلق فرص عمل لـ 50 شخصا.

روابط ذات صلة

وزير الصناعة : ايران تحقق نموا اقتصاديا بنسبة 8 %رغم ظروف كورونا

وزير الصناعة : ايران حققت 74 مليار دولار من التجارة الخارجية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المجاعة تتفاقم في تيغراي والأمم المتحدة تحذر من تجدد الاشتباكات

هل بات الامریکان یتحسسون رؤسهم بعد التهديد الصيني؟

وزير الصناعة: ايران على اعتاب الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأجهزة المنزلية

الخضري: منع الاحتلال إدخال بضائع للقطاع الخاص بغزة يفاقم معاناتهم

وقفات احتجاجية في مختلف المناطق البحرينية للمطالبة بالإفراج عن سجناء الرأي

شاهد.. مسيرات في البصرة تطالب طرد الاميركان من العراق