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اليمن.. مواصلة الخروقات في الحديدة وإصابة ستة مدنيين في صعدة

اليمن.. مواصلة الخروقات في الحديدة وإصابة ستة مدنيين في صعدة
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

واصلت مرتزقة العدوان السعودي خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وأصيب ستة مواطنين بقصف على صعدة، فيما شن الطيران 12 غارة على محافظة مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

العالم - اليمن

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن قوى العدوان ارتكبت 168 خرقاً بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و36 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 214 قذيفة و121 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وشملت الخروقات محاولتي تسلل قرب شارع الـ50 وحيس وغارة لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق 8 طائرات تجسسية في أجواء التحيتا والفازة والدريهمي والجبلية وكيلو16 .

وأكد المصدر إصابة ستة مواطنين في قصف مدفعي سعودي على منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية، واستهدف قصف صاروخي أماكن متفرقة بمنطقة غافرة التابعة لمديرية الظاهر في محافظة صعدة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن تسع غارات على مديرية صرواح وثلاث غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب.

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