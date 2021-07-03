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أول زيارة للامیر خالد بن سلمان إلى أمريكا منذ تنصيب بايدن

أول زيارة للامیر خالد بن سلمان إلى أمريكا منذ تنصيب بايدن
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٠:١٩ بتوقيت غرينتش

يزور نائب وزير الدفاع السعودي "خالد بن سلمان آل سعود"، الولايات المتحدة، الأسبوع المقبل، في أرفع زيارة لمسؤول بالمملكة منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الحكم في يناير الماضي.

العالم - السعودية

وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أنه من المتوقع أن يلتقي خالد بن سلمان، الذي سبق أن شغل منصب السفير السعودي في واشنطن، خلال زيارته، كبار مسؤولي وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض، وضمن ذلك مستشار الأمن القومي، جاك سوليفان.

وقال المسؤولون إنه من غير المتوقع أن يلتقي الشقيق الأصغر لولي العهد السعودي، الرئيسَ بايدن.

وسبق أن زار خالد بن سلمان واشنطن بعد خروجه من سفارة بلاده لدى الولايات المتحدة عام 2018.

وقالت الصحيفة: "في خروج عن سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي فضَّل العلاقات الدافئة والتعاون الاقتصادي مع الرياض، ضغط الرئيس الأمريكي بايدن على المملكة في قضايا مختلفة، منها مجال حقوق الإنسان".

وكجزء من إعادة تقويم السياسة، قال بايدن إنه سيقيم العلاقات من خلال الملك سلمان نفسه، وليس نجله ولي العهد الأمير محمد.

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