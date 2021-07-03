الجيش الأمريكي ينقل جنودا ومعدات من قطر إلى الأردن!

العالم- الأميركيتان

ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة أغلقت قواعد مترامية الأطراف في قطر كانت تستخدم كمستودعات لتخزين الأسلحة، وحولت الإمدادات المتبقية إلى الأردن، في خطوة قال محللون إنها تحسن من شروط واشنطن للتعامل مع إيران وتعكس الأولويات المتغيرة للجيش في المنطقة.

وقال بيان للجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إن قادة الجيش أغلقوا معسكر السيلية الرئيسية الشهر الماضي، إلى جانب معسكر السيلية الجنوبية، ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى فالكون، مضيفا أن المعسكر كان بمثابة منطقة انطلاق أمامية للإمدادات الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث يحتوي على 27 مستودعا لتخزين الدبابات وناقلات الجند المدرعة ومجموعة متنوعة من المعدات.

وقال بيان للقيادة المركزية الأمريكية الإرهابية إن الإمدادات من القواعد الثلاث، بالإضافة إلى مهمة دعم متمركزة هناك، أصبحت الآن جزءا من مجموعة دعم المنطقة في الأردن.

وقال كمران بخاري، خبير الأمن القومي والسياسة الذي يركز على المنطقة في مركز السياسة العالمية ومقره واشنطن، إن إغلاق القواعد ونقل المهمة إلى الأردن يمكن أن "يفيد الولايات المتحدة في النزاعات المحتملة مع إيران" بحسب تعبيره.

واعتبر بخاري أن "التهديد بضربات صاروخية ضد القوات الأمريكية مثل هجوم العام الماضي على قاعدة الأسد الجوية، والذي خلف أكثر من 100 جريح، هو أداة مهمة في استراتيجية طهران التفاوضية.. تريد أن تكون قادرا على حرمان الإيرانيين من هذا النفوذ في المفاوضات.. إذا كانوا يشيرون إلى أن لديهم قواعدك في مدى الصواريخ، فهذا يقلل من نفوذك وراء الكواليس".