روسيا تجري تدريبات قتالية فوق البحر الأسود على خلفية "سي بريز"

العالم- روسيا

وقالت إدارة دعم المعلومات بأسطول البحر الأسود، في بيان لها: "بدأت مناورات "سي بريز" يوم الاثنين في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، وستستمر حتى 10 يوليو/تموز، ومن المتوقع أن يشارك فيها 5000 جندي و40 طائرة و32 سفينة من 32 دولة، بما في ذلك أوكرانيا والولايات المتحدة وأعضاء الناتو". وكما أشارت وزارة الدفاع الروسية ، فإن قوات أسطول البحر الأسود "تنفذ مجموعة من الإجراءات للسيطرة على تحركات السفن المشاركة في التدريبات".

وأضاف البيان: "أكثر من عشر طائرات تابعة لأسطول البحر الأسود، والمنطقة العسكرية الجنوبية "يوفو"، قامت برحلات تدريبية فوق البحر الأسود، بمهام تدريبية تتضمن توجيه ضربات صاروخية وقنابل ضد سفن العدو الوهمي".

وأوضح البيان، أن مقاتلات "سو-30 إس إم" متعددة الأغراض وقاذفات الخطوط الأمامية من طراز "سو-24 إم" تم استخدامها من الطيران البحري لأسطول البحر الأسود، وتم استخدام قاذفات "سو-34" و"سو-27" من سرب منطقة "يوفو"... سبق ذلك قيام طاقم الطائرة البرمائية بي-12 من الطيران البحري باستطلاع أهداف مشروطة في البحر الأسود.

وتضيف الرسالة: "كجزء من الرحلات التدريبية، عمل الطيارون على تنفيذ مهام طيران بسيطة ومعقدة من ارتفاعات متوسطة ومنخفضة، مع مراعاة التغلب على وسائل الدفاع الجوي لسفن العدو الوهمية".