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العراق يستضيف اجتماع "أوبك" آخر أيلول المقبل

العراق يستضيف اجتماع
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، أن بغداد ستستضيف الاجتماع المقبل لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في 30 أيلول/ سبتمبر المقبل.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية، عاصم جهاد، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": إن الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" وافقت على الموعد المقترح في 30 أيلول/ سبتمبر المقبل".

وأشار جهاد إلى أن "الاتفاق تم بالإجماع من قبل دول المنظمة على إقامة الاحتفالية بمرور 60 عام على تأسيس المنظمة في بغداد".

ويعتبر العراق ثاني أكبر بلد منتج في "أوبك"، و تشهد أسعار النفط صعودا على مدار الأسابيع الأخيرة، ووفقا لأسعار النفط الجديدة، لم يتم سد العجز المالي في الموازنة على الرغم من وصول النفط إلى 75 دولارا.

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