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أوليانوف: استئناف الاتفاق النووي ورفع العقوبات قريباً

أوليانوف: استئناف الاتفاق النووي ورفع العقوبات قريباً
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بأن استئناف العمل بخطة العمل المشتركة حول الملف النووي الإيراني ورفع الحظر المفروض على طهران قد يتأمن قريباً.

العالم - ايران

وكتب أوليانوف على حسابه في تويتر اليوم " إن استمرار الاتصالات والحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية له أهمية قصوى وخاصة في هذه المرحلة حيث يمكننا أن نتوقع استعادة كاملة مبكرة لخطة العمل الشاملة المشتركة ورفع العقوبات عن إيران".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن مدة الاتفاقية الفنية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطهران لم يتم تمديدها بعد وقال : " في الظروف الحالية من المهم ضمان استمرار عمل كاميرات الفيديو في المنشآت النووية في إيران والحفاظ على تسجيلاتها" مشدداً على أن هذا سيسمح بتجنب المشاكل في المستقبل.

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