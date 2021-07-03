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حفتر: انسحابنا من طرابلس جاء اثر تحرك عسكري أمريكي

حفتر: انسحابنا من طرابلس جاء اثر تحرك عسكري أمريكي
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

قال اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، إن قواته انسحبت من محيط العاصمة طرابلس، العام الماضي، إثر تحرك عسكري أمريكي، مستنكرا الحديث عن "انتصار" خصومه، الذين وصفهم بـ"المليشيات والإرهابيين".

وخلال لقاء صحفي، الجمعة، قال حفتر إن "قرار انسحاب القوات المسلحة من محاور طرابلس كان قرارا سياديا اتخذته القيادة العامة وكان خيارا من ضمن خيارات صعبة".

وأضاف أن "قوات العدو مدعومة من قوى إقليمية كانت ستقوم بإنزال في مناطق الموانئ والحقول النفطية والانسحاب كان لحماية خطوطنا الخلفية ومناطق موانئ وحقول النفط".

وكشف حفتر أن "قوات القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) هي التي استهدفت قوات الجيش في قاعدة الوطية الجوية وفي عدد من محاور طرابلس".

وتابع: "الأمريكيون طلبوا من القيادة العامة للقوات المسلحة فك الارتباط مع الحليف الروسي وعندما طلبنا منهم البديل تنصلوا وأطلقوا العنان لتركيا وأفريكوم".

وقال حفتر إنه "لم يندم على عدم استخدام القوة المفرطة لاقتحام طرابلس"، مبررا ذلك بـ"الحفاظ على أرواح أهلنا وممتلكاتهم".

وأضاف أنه سيسير في الحل السياسي "حتى النهاية المرسومة في خارطة الطريق وهي الانتخابات"، مستدركا بالقول: "في حال عدم التوصل إلى حل فإن الجيش الليبي مستعد مرة أخرى لتحرير العاصمة من المليشيات والمجرمين".

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