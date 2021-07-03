اتهام شرطي باكستاني بقتل رجل تمت تبرئته من التجديف

العالم- باكستان

وقال نواز للوكالات إن محمد وقاص تعرض للاعتداء حتى الموت أمس الجمعة في منطقة صادق اباد بوسط باكستان.

وأضاف المسؤول أن المشتبه به، وهو رجل يبلغ من العمر 21 عاما انضم إلى قوة الشرطة منذ أشهر فقط، أخبر المحققين أنه قتل وقاص لأنه كان "كافرا".

وجرى اتهام وقاص في قضية ازدراء للأديان عام 2016 بمشاركة محتوى على الإنترنت يهين النبي محمد. وألغت محكمة لاهور العليا الحكم في 2020 وجرى إطلاق سراح وقاص من السجن.

وقال المتحدث باسم الشرطة أن وقاص "ظل مختبئا لبعض الوقت حتى بعد إطلاق سراحه وعاد إلى منزله قبل أسابيع قليلة".