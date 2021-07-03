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شاهد .. هل ستشهد السلطة الفلسطينية تغيير رئيس حكومتها؟

السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

قالت رتيبة النتشة سكرتيريا هيئة العمل الوطني في القدس المحتلة أن موضوع استقالة رئيس الورزاء الفلسطيني محمد اشتية ليس وارداً بعد بشكل جدي.

العالم - خاص العالم

وأضافت النتشة خلال مشاركتها في برنامج البوصلة على شاشة قناة العالم الإخبارية بأن هناك حديث من بعض الفصائل الفلسطينية عن ضرورة ايجاد حكومة وفاق وطني والبعض يتحدث عن حكومة تسيير الاعمال يكون لديها مهمات محددة في مجال اجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات تمهيداً لإجراء الإنتخابات.

وتابعت النتشة بأن سلام فياض الذي تشكل الحكومة سابقاً في السلطة الفلسطينية ويطرح اسمه ليكون رئيساً للحكومة الفلسطينية من جديد لديه روؤية للخروج من الوضع الفلسطيني الحالي لكن لا توجد تفاصيل حول هذه الرؤوية ان كانت تحمل فكرة تولي فياض تشكيل ام لا.

وأكدت النتشة على أن مقترحات فياض تشمل اعادة الاعمار ومقترحات للخروج من الازمة الفلسطينية سياسيا وداخليا وخارجيا.

للمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو المرفق ..

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