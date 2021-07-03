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العراق يعلن حصيلة الهجمات على أبراج نقل الطاقة

العراق يعلن حصيلة الهجمات على أبراج نقل الطاقة
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٥:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الحكومي العراقية، اليوم السبت، حصيلة الهجمات التي استهدفت أبراج نقل الطاقة في البلاد، فيما أكدت أنها أسفرت عن استشهاد وإصابة 18 شخصاً، وتضرر 61 خطاً رئيسا.

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان أن "الهجمات التي تعرّضت لها وزارة الكهرباء أسفرت عن استشهاد 7 وإصابة 11 جريحاً وتضرر (61) خطاً رئيسا".

وأضافت، أن "الملاكات أعادت العمل للمنظومة بواقع (16) الف ميغا واط"، مشيرة الى أن "وزارة الكهرباء تعرضت إلى هجمات إعلامية عبر نشر بيانات منسوبة إلى الوزارة، الهدف منها إرباك الرأي العام وشجع البعض من ضعاف النفوس بالتجاوز على عدد من المحطات في عموم المحافظات".

وأوضحت الخلية أن "الهجمات الإعلامية أسهمت في مضاعفة أزمة تجهيز الطاقة الكهربائية بعد الترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصور ومقاطع فيديوية تعود لسنوات سابقة، الغرض منها رفع مستوى الانتقادات والهجمات ضد الوزارة"، لافتة الى أن "الملاكات الهندسية والفنية لوزارة الكهرباء استنفرت أقصى جهودها لإصلاح الشبكات التي طالها التخريب في عموم المدن، واستطاعت خلال العمل المستمر الوصول إلى إنتاج (16000) ميغا واط من الطاقة".

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