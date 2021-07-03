السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١
١٠:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

سوريا.. تجدد الحرائق بريف حماة وشكوك بأنها 'مفتعلة'

سوريا.. تجدد الحرائق بريف حماة وشكوك بأنها 'مفتعلة'
السبت ٠٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٢٠ بتوقيت غرينتش

أخمدت وحدات الإطفاء في منطقة مصياف بريف حماة حريقا جديدا اندلع في الأراضي الزراعية والحرجية في حراج قرية اللقبة.

العالم - سوريا

ونقلت وكالة سانا عن رئيس مركز حماية الغابات في مصياف مدين العلي أن حريق اليوم في حراج وأراضي اللقبة هو الخامس من نوعه الذي تتم السيطرة عليه خلال أسبوع، وهو "الأمر الذي يعزز الشكوك بأن هذه الحرائق مفتعلة من قبل مجهولين" وأشار إلى أن الحرائق أسفرت "عن خسارة مئات الدونمات من الأشجار والغابات المعمرة".

العلي قال إن فرق إطفاء مديرية الزراعة في حماة ومصياف ومركز حماية الغابات أخمدت الحريق "بصعوبة نتيجة وعورة تضاريس المنطقة وكثافة الغطاء النباتي وتعذر وصول الآليات لمكان اندلاع النيران بسبب عدم وجود طرق زراعية وخطوط نيران".

تلك العوامل دفعت طواقم الإطفاء "إلى الاعتماد على الأسلوب اليدوي في إخماد الحريق وذلك عن طريق المعاول".

وكان العلي ذكر عبر صفحته الشخصية أن حرائق نشبت في عدة قرى بريف مصياف ومعظمها تطال مناطق وعرة يصعب على الصهاريج والىليات دخولها، يضاف إليها الرياح القوية التي تمتاز بها منطقة مصياف.

وقال العلي أمس إن "حريقا مفتعلا" طال ثلاثة أماكن من جوانب طريق قرية كفر عقيد، وأشار إلى أنه "تمت السيطره عليه بسرعه نتيجة سرعة التدخل".

تصنيف :

روابط ذات صلة

بيدرسن يؤكد مشاركته في "اجتماع أستانا" حول سوريا

سوريا.. اسقط عضوية شركة “راماك” من مجلس ادارة “سيريتل”

سوريا.. الإفراج عن دفعة ثانية من معتقلي دوما بريف دمشق

إصابة طفلين سوريين بانفجار من مخلفات "داعش" شرقي حماة

سوريا.. تسيير صهاريج مياه إضافية في الحسكة لإنقاذها من العطش

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المعتصمون برام الله يطالبون محمود عباس بإقالة الحكومة

وزير الخارجية المصري يعلّق على موقف مجلس الأمن تجاه سد النهضة

شاهد.. طائرات الاحتلال تقصف موقعا للمقاومة جنوب مدينة غزة

العراق.. كبريات الشركات النفطية تفكر في الانسحاب

منتخب سورية الأولمبي لكرة القدم يتعادل مع نظيره اللبناني ودياً

سوريا.. تجدد الحرائق بريف حماة وشكوك بأنها 'مفتعلة'