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كتائب المقاومة: تمكنا من تعويض الصواريخ التي أطلقت على الاراضي المحتلة

كتائب المقاومة: تمكنا من تعويض الصواريخ التي أطلقت على الاراضي المحتلة
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ١٢:٥٧ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث العسكري باسم "كتائب المقاومة الوطنية في فلسطين" أبو خالد، أن الفصائل تمكنت منذ الأيام الأولى لانتهاء العدوان على قطاع غزة من تعويض ما تم إطلاقه من صواريخ على الاراضي المحتلة.

العالم - فلسطین

وأكد أبو خالد خلال لقاء حصري مع روسيا اليوم نشر يوم السبت، أن غرف التصنيع لم تتوقف عن الإنتاج في أيام "معركة سيف القدس"، مشيرا إلى أن ذلك يعد برنامجا من "برامج العمل لدى المقاومة".

وقال المتحدث في تصريحه إن "المقاومة جادة في مواصلة تصديها للاحتلال الإسرائيلي إذا توفرت العوامل التي تفجر الأوضاع".

وصرح بأنهم كانوا على استعداد لمعركة "سيف القدس" وأعلنوا قبل المعركة بـ48 ساعة أن "تل أبيب تجاوزت كل الخطوط الحمراء".

وشدد أبو خالد على أنهم مصممون على الرد على أي عدوان صهيوني بحق المدينة المقدسة، وقال: "إذا استمر العدو وكرر حماقاته بحق القدس أو أي عدوان على الشعب سنكون جاهزين للرد".

وأوضح أن "العدو ليس هو من يحدد دائما متى يتم إطلاق النار ومتى ينتهي"، وأنهم وفي المعركة الأخيرة كانوا أصحاب القرار بإطلاق الشرارة الأولى للمعركة وكانوا أيضا أصحاب القرار في إنهائها.

وذكر أن تل أبيب تخفي على مواطنيها "أمرا مهما"، وهو أن "المقاومة الفلسطينية لديها 10 تخصصات في صفوف مقاتليها"، مؤكدا أنهم لم يستخدموا سوى تخصصين اثنين في معركة "سيف القدس".

وأضاف أن "المقاومة استخدمت الصاروخية وجزءا من الوحدات القتالية"، مؤكدا أن "التخصصات الأخرى هي عبارة عن جحيم لإسرائيل".

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كتائب المقاومة: تمكنا من تعويض الصواريخ التي أطلقت على الاراضي المحتلة

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