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تغريدة لظريف حول اسقاط أميركا الطائرة المدنية الايرانية قبل 33 عاما

تغريدة لظريف حول اسقاط أميركا الطائرة المدنية الايرانية قبل 33 عاما
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:١٨ بتوقيت غرينتش

أشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، في تغريدة على تويتر ، إلى الجريمة الأميركية قبل 33 عامًا بإسقاط طائرة ركاب إيرانية.

العالم - ايران

ويفيد تقرير وكالة انباء فارس ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد طريف اشار في تغريدة على تويتر الى جريمة اميركا في استهداف طائرة ركاب إيرانية قبل 33 عامًا.

وكتب في تغريدته على تويتر "قبل 33 عاما في مثل هذا اليوم أسقطت الولايات المتحدة طائرة الركاب 655 الإيرانية وقتلت 290 مدنيا كانوا على متنها فانا بصفتي دبلوماسيًا شابًا(حينها) ، رأيت رفض الولايات المتحدة الاعتذار عن المأساة الإنسانية التي تسببت بها ". واستطرد وزير الخارجية الإيراني: "العنف الأميركي ضد الإيرانيين بدأ منذ فترة طويلة ويتواصل اليوم ايضا عبر الإرهاب الاقتصادي ضد شعبنا".

يصادف 12 يوليو الذكرى 33 لتدمير بارجة حربية أميركية لطائرة إيرباص إيرانية في كارثة واستشهاد 290 راكبًا كانوا في رحلة على الخطوط الجوية الإيرانية رقم 655 من بندر عباس إلى دبي بصاروخً موجه من البارجة يو إس إس فينسينز التابعة للقوة البحرية للولايات المتحدة التي تتشدق بالدفاع عن حقوق ضحايا هذه الجريمة .

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