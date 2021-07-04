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بالفيديو.. مشاهد من كارثة الانهيار الطيني التي هزت اليابان يوم أمس!

الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

فقد 19 شخصًا في العاصمة اليابانية طوكيو، يوم السبت، جراء انهيار طيني قوي يحمل طوفانًا من المياه السوداء والحطام، اجتاح صفوفًا من المنازل غربي طوكيو.

العالم - حوادث

ووفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس": جاء الانهيار الطيني المدمر بعدما هطلت أمطار غزيرة على المنطقة.

ودُفنت عشرات المنازل في أتامي؛ وهي بلدة تشتهر بالينابيع الساخنة، طبقًا للمتحدث باسم محافظة شيزوكا، تاكاميتشي سوغياما.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن عدد المفقودين يبلغ 20، لكن "سوغياما" قال إن المحافظة أكدت فقدان 19 شخصًا على الأقل.

وأضافت الهيئة أن العدد مرشح للارتفاع.

وضربت الأمطار الغزيرة أجزاء من اليابان منذ الأسبوع الماضي، وقال الخبراء: إن الأمطار الغزيرة زادت من مخاطر الانهيارات الأرضية في بلد مليء بالوديان والجبال.

وذكر "سوغياما" أنها كانت تمطر بغزارة في المنطقة طوال الصباح، مضيفًا أن قوات الدفاع الذاتي ستنضم إلى رجال الإطفاء والشرطة في عملية الإنقاذ، موضحًا أنه تم إصدار تحذيرات بالإخلاء لمنطقة واسعة الانتشار.

وأظهرت لقطات أن الانهيارات الأرضية وقعت عدة مرات، بسرعة تقارب سرعة السيارة، وفي لقطات أخرى ظهر انزلاق طيني أسود على سفح الجبل، وهدم المنازل وسحقها وجرف السيارات في طريقه.

وقد أظهرت لقطات تلفزيونية انهيار جزء من جسر.

وتعتبر أتامي منطقة منتجعات ساحلية جذابة في محافظة شيزوكا، على بعد نحو مائة كيلومتر جنوب غرب طوكيو.

وتضمّ المنطقة التي ضربها الانهيار الطيني، إيزوسان، ينابيع ساخنة ومناطق سكنية وشوارع تسوق وضريحًا شهيرًا.

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