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ميزة جديدة..'واتساب' سيسمح باستخدامه على أجهزة متعددة

ميزة جديدة..'واتساب' سيسمح باستخدامه على أجهزة متعددة
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

يستمر تطبيق الدردشة الفورية "واتساب" في العمل على ميزة الأجهزة متعددة، يقول موقع wabetainfo التقني.

العالم - العالم الرقمي

وهي ميزة تتيح، في تحديث مستقبلي، استخدام التطبيق على أكثر من جهاز، من دون الحاجة إلى اتصال الهاتف بالإنترنت.

ومن المتوقع أن يستطيع المستخدم الوصول إلى حسابه في "واتساب" من خلال أربعة أجهزة.

وذكر الموقع أن "واتساب" يحدّث القسم الذي سيكون متاحاً عند تمكين الأجهزة المتعددة.

وأشار التقرير إلى أن رسائل المستخدم ومكالماته ستظل مشفرة من طرف إلى طرف عند استخدام أجهزة متعددة.

وفي لقطة شاشة نشرها الموقع، يؤكد "واتساب" أيضاً أنه يمكن استخدام هاتف واحد فقط مع أجهزة متعددة باستخدام هذا الإصدار التجريبي.

وستتوافر هذه الميزة في التحديث المستقبلي. وأكد مارك زوكربيرغ أنها يجب أن تكون متاحة في غضون شهرين.

ولم يتأكد بعد إذا ما كان "واتساب" يعمل على تطبيق خاص بأجهزة "آيباد"، لكن الدعم متعدد الأجهزة سيجعل "واتساب" على "آيباد" أمراً ممكناً.

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