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حرائق في مزارع وبساتين شمالي دهوك بفعل قصف تركي

حرائق في مزارع وبساتين شمالي دهوك بفعل قصف تركي
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

 قصفت المدفعية التركية على مدار الساعات القليلة الماضية، مراعي في منطقة “بروارى بالا” في ناحية “كاني ماسي” التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك في شمال العراق بذريعة تواجد حزب العمال الكوردستاني.

العالم - العراق

وأبلغ مصدر أمني، بأن المدفعية التركية واصلت قصفها على قرية “كانيساركى” منذ الساعة الثانية من بعد ظهر السبت.

وأشار المصدر إلى أن القصف تواصل قبل قليل على مرعى قرية كانيساركى واسفر عن اندلاع حرائق في المزارع والبساتين القريبة من مكان القصف دون معرفة المزيد من الخسائر.

وتنفذ القوات التركية وخلال السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الكورد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر “حزب العمال الكوردستاني“، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

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