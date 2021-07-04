حرائق في مزارع وبساتين شمالي دهوك بفعل قصف تركي

العالم - العراق

وأبلغ مصدر أمني، بأن المدفعية التركية واصلت قصفها على قرية “كانيساركى” منذ الساعة الثانية من بعد ظهر السبت.

وأشار المصدر إلى أن القصف تواصل قبل قليل على مرعى قرية كانيساركى واسفر عن اندلاع حرائق في المزارع والبساتين القريبة من مكان القصف دون معرفة المزيد من الخسائر.

وتنفذ القوات التركية وخلال السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الكورد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات شنها أو خطط لها عناصر “حزب العمال الكوردستاني“، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.