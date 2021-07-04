الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١
٠٨:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الحشد الشعبي يتحرك لحماية خطوط الكهرباء

الحشد الشعبي يتحرك لحماية خطوط الكهرباء
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش

كشف الحشد الشعبي في العراق، أمس السبت، عن انقتاحه في 4 قواطع لدعم خطط امن خطوط الكهرباء في ديالى.

العالم - العراق

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني، ان “استهداف خطوط الكهرباء في ديالى جرائم ارهابية تستهدف ابناء المحافظة وهي تمثل تخريب مقصود للاقتصاد الوطني مؤكدا بان كل خطوط الكهرباء المار في قواطع الحشد لم تسجل اي خروقات”.

واضاف ان “الحشد الشعبي سينفح في 4 قواطع اخرى في شمال وشمال شرق ديالى لدعم بقية التشكيلات الامنية في حماية خطوط الكهرباء من خلال مفارز قتالية مؤكدا بان الحشد مستعد لاي واجب امني ضمن حدود المحافظة لدعم ملف حماية الخطوط ودرء مخاطر عمليات الاستهداف المتكررة”.

واشار الى ان “داعش الارهابي يقف وراء عمليات الاستهداف لخطوط الكهرباء في ديالى من خلال الخلايا النائمة مؤكدا بان الحشد لديه تحرك مهم في هذا المسار سيعلن عنه قريبا جدا”.

روابط ذات صلة

الحشد الشعبي يصدر توضيحا للمفسوخة عقودهم ويقدم مقترحا لوزارة المالية

شاهد.. مسيرات في البصرة تطالب طرد الاميركان من العراق

المعموري: على كل عراقي الافتخار بالحشد الشعبي

قصف تركي يتسبب بانقطاع الكهرباء في منطقة كردستان

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

من المستفيد من فشل ملتقى الحوار السياسي الليبي؟

أكاديمي إماراتي يثير سخط السعوديين بتغريدة ضد المملكة

شاهد: ايران تحيي اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف

تسجيل 164 اختراعا ايرانيا في النظام الدولي لبراءات الاختراع

لاحتواء الموجة الثالثة لكورونا.. العراق يعتمد 'بطاقة التلقيح' للوافدين والمغادرين

إكتمال المربع الذهبي لكأس أمم أوروبا ..إنكلترا تلحق بالدانمارك إلى نصف النهائي