الحشد الشعبي يتحرك لحماية خطوط الكهرباء

العالم - العراق

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني، ان “استهداف خطوط الكهرباء في ديالى جرائم ارهابية تستهدف ابناء المحافظة وهي تمثل تخريب مقصود للاقتصاد الوطني مؤكدا بان كل خطوط الكهرباء المار في قواطع الحشد لم تسجل اي خروقات”.

واضاف ان “الحشد الشعبي سينفح في 4 قواطع اخرى في شمال وشمال شرق ديالى لدعم بقية التشكيلات الامنية في حماية خطوط الكهرباء من خلال مفارز قتالية مؤكدا بان الحشد مستعد لاي واجب امني ضمن حدود المحافظة لدعم ملف حماية الخطوط ودرء مخاطر عمليات الاستهداف المتكررة”.

واشار الى ان “داعش الارهابي يقف وراء عمليات الاستهداف لخطوط الكهرباء في ديالى من خلال الخلايا النائمة مؤكدا بان الحشد لديه تحرك مهم في هذا المسار سيعلن عنه قريبا جدا”.