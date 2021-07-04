موسكو تعلن عودة جميع الأطفال الروس من مخيم روج السوري

العالم-سوريا

جاء هذا التصريح لدى وصول طائرة تابعة لوزارة الدفاع الروسية الليلة الماضية إلى مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو، قادمة من سوريا وعلى متنها 23 طفلا روسيا.

وأوضحت كوزنيتسوفا أن الرحلة الخاصة الرابعة عشرة من سوريا نقلت أطفالا من نزلاء مخيم روج ودار للأيتام وسجن بدمشق. وقالت: "من سجن دمشقي أعيد الأطفال الأصغر سنا الذين كانوا هناك مع أمهاتهم".

وذكرت المفوضة أن بعض الأطفال استقبلتهم في المطار سيارات إسعاف في إجراء احترازي بسبب تسجيلهم درجات حرارة مرتفعة، لكن حالتهم لا تثير المخاوف.

وأضاف أن هناك احتمال وجود طفلين آخرين في مخيم روج، وستتم أعادتهم إلى الوطن حال العثور عليهم، في حين أن الجهود الأساسية ستركز على مخيم الهول، مشيرة إلى أن الجانب الروسي أعد 106 ملفات من الوثائق المطلوبة لإعادة الأطفال من ذلك المخيم.

وفي صيف عام 2017، بدأت روسيا العمل الممنهج لتحديد أماكن وجود المواطنين القصر لها في العراق وسوريا وإعادتهم إلى الوطن، وخلال الفترة الماضية، تمت إعادة إجمالي 341 طفلا.

يذكر أن هؤلاء الأطفال اصطحبهم إلى سوريا والعراق ذووهم الذين قدموا إلى المنطقة في السنوات الماضية للانضمام إلى صفوف التنظيمات الإرهابية العاملة هناك.