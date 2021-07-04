شاهد: بن سلمان يعاقب بن نايف على طريقة المافيا

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وذكر مصدر مطلع للشبكة أن الأدلة تشير إلى أن بن نايف محتجز في مجمع حكومي قريب من قصر اليمامة في الرياض، حيث المقر الرسمي للديوان الملكي السعودي.

واثار هذا الموضوع ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث علق خزامه كاتباً: "سبحان مغير الأحوال الذي لم افهمه لما تولى بن سلمان ولاية العهد نزل يقبل رجلي هذا الشخص. مالذي جعله ينقلب عليه؟"

وغرد مفتاح بشأن هذا الموضوع معلقاً: "يعاقب ابن سلمان الأمير المخلوع محمد بن نايف، وعلى طريقة المافيا يقود معاركه داخل صفوف العائلة الحاكمة وفق أسلوب الانتقام المنحرف".

وكتب النايف مغرداً: "تعرض العديد من أفراد الأسرة المالكة وعلى رأسهم محمد نايف وتركي بن عبدالله خلال الأيام الماضية للتعذيب في مراكز احتجازهم كا الانفرادي والضرب و غيرها من أساليب التعذيب الوحشية".

وعلق د. فايز ابو شمالة كاتباً: "هل كنت تصدق لو قلت لك قبل عشر سنوات، أن محمد بن نايف، رجل المخابرات القوى، وولي العهد السعودي، سيدخل السجن، بأوامر من ابن عمه محمد بن سلمان، ويضرب على رجليه كل يوم (فلكة)، حتى أصبح غير قادر على المشي؟ الفلك دوّار ولا تدوم لأحد هذه الحقيقة التي لا يدركها الإغبياء من ساسة ومسؤولين".