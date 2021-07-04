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شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا ستصل ایران خلال الاسبوع الجاري

شحنة جديدة من لقاح فيروس كورونا ستصل ایران خلال الاسبوع الجاري
الأحد ٠٤ يوليو ٢٠٢١ - ٠١:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعلن مساعد شؤون الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الايرانية رسول مهاجر بان شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ستصل الى البلاد خلال الاسبوع الجاري.

العالم- ایران

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