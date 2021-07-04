حملة تبرعات تعويضا عن فضيحة "الفتاة الألمانية الباكية"

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وفي الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي ودع فيها منتخب المانشافت من الدور ثمن النهائي عقب هزيمته 2-0 أمام إنجلترا على ملعب ويمبلي الأسبوع الماضي، أظهر المخرج المسؤول عن بث المباراة على لوحة النتائج مشهد المشجعة الألمانية الصغيرة وهي تبكي بحرقة على خسارة منتخب بلادها بين ذراعي والدها، وهو ما قوبل بصيحات ساخرة من الجماهير الإنجليزية.

ونقل موقع "give me sport" أن ما حدث في تلك المباراة، دفع شخصا ما إلى إنشاء حملة لجمع التبرعات لصالح الفتاة التي كانت تبكي، لإثبات أنه "ليس كل شخص في المملكة البريطانية سيئا".

وحدد جويل هيوز، وهو أحد مشجعي كرة القدم في ويلز والذي يعمل كمطور مواقع إلكترونية، في البداية هدفا لجمع مبلغ قدره 500 جنيه إسترليني للفتاة الألمانية.

وأشارت التقارير إلى أن المبلغ الذي تم جمعه تجاوز بكثير الحد الذي وضعه هيوز، حيث شارك 2300 شخص في حملة التبرعات، وتم جمع أكثر من 24 ألف جنيه إسترليني حتى صباح السبت.

وتفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الإنجليز وتمنوا أن تكون المبادرة كنوع من التعويض والاعتذار عما بدر من بعض الجماهير المسيئة التي طالت الفتاة الصغيرة بالتعليقات الساخرة والتي وصلت لحد وصفها بالنازية.

وتخلصت إنجلترا من عقدتها الألمانية وتخطت دورا اقصائيا في البطولة للمرة الثانية فقط منذ ربع نهائي 1996 حين تغلبت على إسبانيا بركلات الترجيح.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي سيواجه المنتخب الدنماركي في الدور نصف النهائي من البطولة القارية على أرضية ملعب "ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن في الـ7 من يوليو.